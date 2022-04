Trump exclut un retour sur Twitter malgré son rachat par Elon Musk

(Belga) L'ex-président américain Donald Trump a exclu lundi de revenir sur Twitter, dont il a été banni en janvier 2021, malgré le rachat du réseau social par le milliardaire Elon Musk annoncé le même jour.

"Je ne vais pas sur Twitter, je reste sur TRUTH", a-t-il déclaré à la chaîne américaine Fox News en référence à la plateforme Truth Social, qu'il a lancée en février et présentée comme une alternative à Facebook, Twitter et YouTube. "J'espère qu'Elon achètera Twitter parce qu'il fera des améliorations et c'est un gars bien, mais je reste sur Truth", a-t-il répété, expliquant que "Twitter a des bots et faux comptes". Twitter avait supprimé le 8 janvier 2021 le compte de M. Trump, suivi par près de 89 millions d'abonnés auxquels il s'adressait tous les jours, estimant qu'il existait un risque d'incitation à la violence. Deux jours auparavant, des milliers de partisans du milliardaire républicain avaient violemment attaqué le Capitole à Washington pour empêcher les élus de certifier la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle. (Belga)