Kim veut "renforcer" l'armement nucléaire de la Corée du Nord

(Belga) Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a annoncé son intention de "renforcer et développer" l'armement nucléaire de son pays, lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un défilé militaire à Pyongyang, ont rapporté mardi les médias officiels.

"Nous continuerons à prendre des mesures pour renforcer et développer les capacités nucléaires de notre nation à un rythme accéléré", a déclaré Kim Jong Un, dont les propos ont été rapportés par l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Selon cette source, le leader nord-coréen a prononcé un discours lors de la parade militaire qui s'est déroulée lundi soir sur la place Kim Il Sung à Pyongyang, à l'occasion du 90e anniversaire de l'Armée populaire de Corée. Lundi, Kim Jong Un a affirmé que les armes nucléaires sont "un symbole de la puissance nationale" et qu'elles doivent être diversifiées. "En vue d'un contexte politique et militaire turbulent et des différentes crises à venir... nous allons encore augmenter notre puissance à un rythme aussi rapide que possible." Il a ajouté que si les armes nucléaires de son pays ont avant tout un rôle dissuasif, elles pourraient être déployées si les "intérêts fondamentaux" de la Corée du Nord étaient menacés. Les experts de la Corée du Nord s'attendaient à ce que cette parade soit l'occasion de présenter ses armes les plus sophistiquées, en particulier des missiles balistiques hypersoniques ainsi que le missile balistique intercontinental Hwasong-17. Ce "missile monstre", capable d'emporter plusieurs ogives qui suivent une trajectoire indépendante au moment de leur rentrée dans l'atmosphère, avait été exhibé pour la première fois en octobre 2020, au cours d'un défilé militaire à Pyongyang. L'agence KCNA a déclaré que le Hwasong-17, que la Corée du Nord affirme avoir testé avec succès le 24 mars, avait bien été présenté lors de la parade. (Belga)