Relance de l'économie wallonne: Willy Borsus optimiste face aux chiffres des exportations en 2021

Willy Borsus, ministre de l’économie du gouvernement wallon était l’invité de 7h50 sur Bel RTL ce matin. Il s’est dit très optimiste quant à la relance de l’économie wallonne après une années 2020 difficile économiquement en raison du Covid notamment.

"Il y a un certain nombre de chiffres et d’indicateurs qui le démontrent, a-t-il expliqué ce matin au micro de Fabrice Grosfilley. Le chiffre le plus récent, c'est l'évolution de nos exportations puisque nous venons pour la première fois de dépasser pour la première fois le chiffre des 50 milliards, 53,4 milliards exactement, en 2021 pour nos exportations. Ce qui consacre une croissance de plus de 13,5%. C'est la plus grande augmentation en pourcentage depuis 10 ans après une année 2020 où nous avions reculé, une année de perturbations économiques".

Quels sont les secteurs qui contribuent à ce bon développement ?

"Ce sont les minerais à plus de 70%, mais les autres secteurs sont toujours extrêmement présents en volume relatif, le secteur du pharma représente un des poids-lourds de notre économie et de nos exportations. Il y a bien sûr d'autres secteurs : l'agroalimentaire, la métallurgie…", a-t-il encore expliqué.

La Flandre reste plus performante que la Wallonie

Des chiffres pourtant moins bons que ceux de la France, l'Allemagne ou encore la Flandre, a souligné Fabrice Grosfilley.

"Il faut considérer la diminution enregistrée en 2020 des exportations. La Wallonie avait diminué en termes de volume et en termes de pourcentage moins que l'ensemble des pays et comparaisons que vous venez de citer, a répondu Willy Borsus. Si on prend deux années cumulées, nous nous comportons mieux que la France et que l'Allemagne. Vous avez cité légitimement la Flandre et effectivement, la Flandre continue à performer, c'est exact, en ce compris en additionnant les deux années concernées. Il y a 2 points qui viennent indubitablement l'expliquer : la vente des vaccins et l'effet du port d'Anvers. L'économie flamande est performante, il faut le souligner."