Après avoir baissé ces derniers jours, le prix du pétrole a de nouveau augmenté

Après avoir baissé ces derniers jours, le prix du pétrole brut a de nouveau augmenté mardi. Le baril de Brent de la mer du Nord, qui fixe le prix à la pompe en Belgique, a augmenté de 1,41 dollar et coûte encore 103,73 dollars.



Le baril de pétrole WTI américain coûte, lui, 99,61 dollars, en hausse de 1,07 dollar. Les inquiétudes concernant la guerre en Ukraine et la baisse de la quantité de pétrole russe sur le marché poussent les prix à la hausse. Les importants confinements en Chine - le plus grand consommateur de pétrole au monde - avaient cependant entraîné une baisse des prix ces derniers jours.