La fortune du roi d’Espagne est désormais connue

Le roi d'Espagne Felipe VI possède 2,6 millions d'euros, a annoncé lundi le palais royal alors que le gouvernement socialiste s'apprête à adopter des règles destinées à renforcer "la transparence" de la maison royale.



Les affaires du roi Juan Carlos ont sapé l'image de la monarchie et amené Felipe VI à prendre ses distances, en retirant à son père, en mars 2020, sa dotation annuelle de près de 200.000 euros et en annonçant qu'il renonçait à son héritage. Cerné par les scandales et les révélations sur son train de vie fastueux, le roi Juan Carlos, figure centrale de la transition démocratique après la mort du dictateur Franco en 1975, avait été contraint d'abdiquer en 2014 au profit de son fils Felipe VI. Mardi, le Premier ministre Pedro Sanchez doit adopter par décret des nouvelles règles destinées à renforcer "la transparence, la responsabilité et l'efficience" de la royauté espagnole, "en conformité avec les principes énoncés par le roi" Felipe VI. A la veille de ces nouvelles mesures, le palais a voulu se montrer exemplaire, rappelant que roi Felipe VI avait "pris le chemin de la modernisation de la royauté, afin de la rendre digne du respect et la confiance de ses citoyens".

"Sa Majesté le Roi, guidé par son esprit de service et son engagement citoyen, va aujourd'hui au-delà de ses responsabilités constitutionnelles en prenant la décision personnelle de rendre publics ses avoirs", annonce le palais royal dans son communiqué. La plupart des avoirs du roi, environ 2,3 millions d'euros, sont des dépôts sur des comptes d'épargne de ses revenus des 25 dernières années, d'abord comme prince des Asturies, puis, depuis 2014, comme roi, selon le palais. Le reste étant des oeuvres d'arts et des bijoux. Juan Carlos était soupçonné d'avoir amassé une fortune occulte à l'étranger, notamment grâce à ses relations étroites avec les monarchies du Golfe.