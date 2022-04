Delhaize rappelle des brownies

Delhaize rappelle le "Brownies Pépites de chocolat (300g)" en raison de la présence possible de morceaux de métal, annonce mardi la chaîne de supermarchés.



Le produit concerné, de marque Delhaize, a été commercialisé du 14/03/2022 au 25/04/2022 inclus dans les magasins de l'enseigne. Il porte le numéro de code EAN 5400111050485. Les personnes ayant acheté ce produit sont invitées à ne pas le consommer et à le ramener au point de vente où il leur sera remboursé. Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser au numéro gratuit 0800/95.713.