Sarah, locataire: "Un propriétaire peut-il me réclamer mes fiches de salaire?"

RTL Info répond à vos questions. Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux. Sarah est tombée sous le charme d'un appartement à Bruxelles. Pour compléter son dossier de location, le propriétaire lui réclame des extraits de ses fiches de salaire.



A-t-il le droit de lui demander de dévoiler ses revenus ? Et Sarah peut-elle refuser ?



Oui, le propriétaire a tout à fait le droit de lui demander le montant de ses revenus. Il veut s’assurer que Sarah est solvable, et donc, capable de payer son loyer.



Cependant, un juriste nous explique que le texte légal n’est pas très clair dans les modalités. Il parle du "montant des ressources financières dont dispose le candidat locataire".



C’est-à-dire que si Sarah est d’accord de montrer ses fiches de paie, elle peut masquer certains éléments qu’elle considère comme plus personnels. C’est une question de vie privée.



Le juriste nous précise que laisser les détails, comme le nom de l’entreprise par exemple pour laquelle Sarah travaille, c’est finalement dans l’intérêt des deux parties pour prouver l’authenticité du document et la solvabilité.



Sachez aussi que vous avez le droit de refuser de montrer votre fiche de salaire au propriétaire. Mais vous aurez probablement moins de chances d’obtenir le bien en location.