Ukraine: à l’aéroport de Gostomel, notre journaliste devant les restes du plus gros avion du monde, détruit par l'armée russe

En Ukraine, les soldats russes ont quitté la région de Kiev, la capitale, laissant des dégâts terribles derrière eux. L’équipe de nos envoyés spéciaux a reçu l’autorisation exclusive de filmer à l’aéroport de Gostomel, principal aéroport de la ville. Les traces de combat sont importantes.

À l’aéroport de Gostomel, notre journaliste Loïc Parmentier se trouve devant les restes du plus gros avion au monde, qui est ukrainien : l'Antonov An-225 Mriya.



"Il est capable de transporter 250 tonnes de fret à plus de 850 km/h. L’avion est totalement détruit. Pour le moment, il y a encore des enquêtes, des policiers qui viennent régulièrement ici pour tenter de déterminer précisément ce qui a provoqué l’explosion : bombardements ? Tirs ?



Tout cela est encore à l’enquête. Nous avons rencontré le chef des pilotes de cet Antonov 225, qui nous explique que dès que la guerre est terminée, ce fleuron de l’aviation Ukraine va recommencer à être construit."



Dmytro Antonov, pilote en chef de l’Antonov An-225, explique : "On parlera de tout cela dès que la guerre sera terminée. Vous savez, il reste toujours cette possibilité que les Russes attaquent cet endroit ou d’autres. On parlera de tout cette situation et de comment nous allons reconstruire cet avion, ou un nouvel appareil, dès le lendemain de la guerre".