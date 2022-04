Le monument du génocide arménien profané à Ixelles

Le Comité des Arméniens de Belgique a dénoncé mardi un acte de vandalisme commis lundi sur le monument commémorant le génocide de 1915, situé place Henri Michaux à Ixelles. Une patrouille a été envoyée sur place pour faire les constatations, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere. Une enquête est en cours.

Le monument a été marqué d'une insulte et de trois croissants de lune. L'inscription, peu lisible, semble être "Fuck Paylan", du nom d'un député arménien au parlement turc. Les croissants de lune peuvent aussi constituer une référence à celui présent sur le drapeau de la Turquie.

Cette profanation est survenue au lendemain de la commémoration du génocide des Arméniens qui a eu lieu dimanche en présence d'élus locaux.

"Au nom du vivre ensemble et de la lutte contre toutes les formes de racisme, le Comité appelle les personnalités publiques et les associations à prendre conscience de cette forme particulière d'incitation à la haine que constitue le négationnisme du génocide des Arméniens et les préjugés anti-arméniens qui y sont liés", a indiqué le Comité des Arméniens de Belgique dans son communiqué. "Pour éviter qu'il ne se répète, nous appelons tout particulièrement les associations des communautés issues de Turquie à condamner cet acte".