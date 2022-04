Invasion de l'Ukraine - Les objectifs de la Russie vont bien au-delà de l'Ukraine, selon Zelensky

(Belga) Volodymyr Zelensky estime que les objectifs de la Russie vont bien au-delà de sa guerre contre l'Ukraine. "Le but ultime des dirigeants russes n'est pas seulement de s'emparer du territoire de l'Ukraine, mais de démembrer tout le centre ainsi que l'est de l'Europe et de porter un coup mondial à la démocratie", a déclaré le président ukrainien dans un message vidéo nocturne publié mardi sur Telegram.

Une "grève mondiale contre la démocratie" fait également partie des objectifs de Moscou, accuse Zelensky. La poursuite des attaques contre l'Ukraine, notamment dans la région d'Odessa ou dans le Donbass, ne ferait qu'apporter à la Russie "de nouvelles pertes", a-t-il par ailleurs déclaré. (Belga)