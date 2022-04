Prévisions météo: du soleil dans les prochains jours, mais jusqu'à quand?

Le temps sera ensoleillé sur la plupart des régions mercredi matin mais des nuages bas seront présents localement, avec éventuellement une ondée temporairement à la côte, selon les prévisions de l'IRM. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable avec, dans l'après-midi, un faible risque d'une averse en Ardenne. Les maxima seront compris entre 11 degrés au littoral et en Hautes-Fagnes à localement 17 degrés en Campine. Le vent deviendra faible à modéré de nord à nord-est.



Ce soir, quelques nuages seront encore possibles sur l'est tandis qu'ailleurs, le ciel sera pratiquement serein. Cette nuit, le ciel restera peu nuageux à serein, avec la possibilité de quelques bancs de brouillard en Ardenne. Les minima atteindront 1 degré dans les vallées ardennaises, 3 degrés sur le centre et 7 degrés à la mer, sous un vent faible à modéré de nord-est.

Jeudi, la journée sera ensoleillée même si quelques nuages cumuliformes se développeront au fil des heures, notamment sur le relief ardennais. Les températures seront comprises entre 12 degrés à la mer et 19 degrés localement dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est. Au littoral, il sera plutôt modéré à assez fort de nord-nord-est.

Vendredi matin, des champs de nuages élevés et moyens seront présents, mais le temps restera temporairement sec. Dans l'après-midi, le risque de précipitations augmentera. Les maxima seront proches de 11 degrés au littoral, 15 degrés dans le centre et 18 ou 19 degrés en Lorraine belge. Le vent de nord à nord-est deviendra le plus souvent modéré dans l'intérieur et assez fort à la côte.

Samedi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux avec un risque d'ondée locale. Dans la plupart des régions, le temps restera toutefois sec. Les maxima se situeront entre 10 ou 11 degrés à la côte et 15 degrés en Gaume, sous un vent modéré de nord.

Dimanche, nous prévoyons nuages et éclaircies avec le risque d'une ondée locale.Maxima de 14 degrés environ dans le centre. Vent faible à modéré de secteur nord à nord-est.

Lundi, la nébulosité restera variable à abondante et un temps généralement sec. Maxima de l'ordre de 15 degrés dans le centre. Vent faible à modéré de secteur nord.

Mardi, peu de changements sont attendus avec un risque d'ondée locale qui se maintient et des maxima proches de 15 ou 16 degrés dans le centre. Vent faible et variable.