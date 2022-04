Les propos de Conner Rousseau sur Molenbeek sont "choquants et insultants": la co-présidente d'Ecolo lui a envoyé une invitation par sms

Rajae Maouane était l’invitée de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL. La co-présidente d’Ecolo réagit aux propos de Conner Rousseau, le président de Vooruit, sur Molenbeek.

Vous êtes Molenbeekoise et fière de l’être ?

"Plus que jamais Molenbeekoise et fière de l’être. Bruxelloise et fière de l’être quand on entend le bashing que font certains hommes politiques de Bruxelles ou de Molenbeek, cela pose question. Et je réaffirme ici ma fierté d’être Bruxelloise."

Les propos de Conner Rousseau qui a donc dit qu’il ne se sentait pas en Belgique quand il traversait Molenbeek, cela a vraiment de l’importance ou pas ?

"Bien sûr, c’est extrêmement choquant qu’un président de parti socialiste de surcroît, socialiste flamand, se permette comme ça de déverser son mépris et sa méconnaissance de Bruxelles et de Molenbeek."

Pourquoi vous insistez sur le fait qu’il est socialiste ? Cela change quoi ?

"C’est-à-dire que, quand j’ai vu les propos, je me suis demandé si c’était un homme de gauche ou un homme qui flirte avec l’extrême droite qui tenait ces propos. C’est assez questionnant. Cette parole peut être dite par des personnes de droite extrême ou d’extrême droite et j’étais loin de me douter qu’un président de parti socialiste flamand pouvait tenir ce genre de propos extrêmement insultants pour une très grande partie de la population bruxelloise."

Mais ce qu’exprime Conner Rousseau, c’est pourtant un sentiment que de nombreuses personnes peuvent peut-être ressentir quand elles traversent un quartier où elles ne reconnaissent pas les codes parce qu’on s’habille différemment, que les commerces ne proposent pas les mêmes produits, qu’on ne prie pas le même Dieu, que les restaurants ne sont pas les mêmes. C’est un problème de tolérance ?

"Non, c’est-à-dire que je peux comprendre qu’il y ait des questionnements, comprendre que l’on s’interroge sur la diversité et le manque de mixité sociale dans certains quartiers. Effectivement, c’est une réalité. Dans certains quartiers bruxellois, il y a un manque de diversité. Molenbeek en fait partie. On doit pouvoir travailler sur ce manque de mixité sociale pour rapprocher et se faire rencontrer les différentes populations. Mais déverser comme ça son mépris et sa méconnaissance des Bruxellois et des Bruxelloises c’est assez inquiétant. Je me pose la question : est-ce que Conner Rousseau a déjà discuté avec des habitants de Molenbeek ? Est-ce qu’il a déjà rencontré des femmes ou des hommes qui habitent Molenbeek ? Moi vous savez j’habite Molenbeek depuis très longtemps, j’habite Bruxelles depuis ma naissance, je traverse les rues bruxelloises tous les jours à pied, en trottinette, en transports en commun et je me demande vraiment si Conner Rousseau a traversé Molenbeek autrement que dans sa voiture avec son chauffeur ?"

Il y a plusieurs élus et je pense que vous en faite partie qui lui ont proposé de venir visiter Molenbeek…

"Absolument, je lui ai envoyé un petit sms hier matin pour l’inviter à venir visiter Bruxelles et Molenbeek. Je n’ai pas encore reçu de réponse."

Visiblement il n’a pas encore répondu à aucune des invitations...

"L’invitation tient toujours."