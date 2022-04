Un "Adobus" dans les écoles pour parler de sujets tabous en toute discrétion: "Les jeunes accrochent très bien"

Médecins du Monde Belgique a lancé l'Adobus. Ce camping-car stationne tous les mardis midi dans la cour du Lycée de Colfontaine. Transformé en cabinet d’entretien, il accueille des ados pour répondre à toutes leurs questions.

Une ambiance chaleureuse

"C’est vraiment ça qui nous a attirées. C’est vraiment le fait de voir l’ambiance chaleureuse qui avait autour de la table, de voir les personnes bienveillantes qui accompagnaient ce bus", confie Shelendra

L'objectif de l'Adobus est d'atténuer les carences dans l'accompagnement des jeunes vers une vie affective et sexuelle épanouie. Harcèlement, vie affective, sexualité… il n’y a ici aucun tabou.

"Il y a un vrai besoin"

"Le taux de grossesse précoce dans le Hainaut et notamment dans le Borinage et à Colfontaine est plus élevé que la moyenne nationale. Et donc nous avions des contacts avec ce lycée via le service santé de Colfontaine et on a testé nos permanences ici puisqu’il s’agit d’un projet pilote. Nous ne savions pas si cela allait fonctionner ou pas, si les jeunes allaient accrocher et en fait ils accrochent très bien. Il y a un vrai besoin", se réjouit Nathalie Annez, coordinatrice pour Médecins du Monde en Wallonie.

Depuis septembre, les professionnels de l'Adobus ont reçu 700 visites d’adolescents.