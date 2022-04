Phase importante pour les travaux du tram à Liège: la rue Feronstrée fermée au trafic pendant au moins 1 an

C’est une nouvelle phase importante et symbolique pour les travaux du tram à Liège. La rue Feronstrée, une des artères les plus fréquentée du cœur historique, est interdite à la circulation durant au moins un an.

Ce tronçon est délicat en raison de l’étroitesse de la rue et du nombre de commerces, services et logements. Des commerçants sont très inquiets pour leur avenir. Ils redoutent une baisse de fréquentation.

"J’espère que cela va se terminer plus vite parce que j’ai déjà deux commerces à rue Léopold où il y a des travaux depuis longtemps", désespère un gérant de magasin. "J’ai acheté une protection contre les poussières pour la fenêtre", indique un autre commerçant.

La fin du chantier est prévue pour août 2023 avec une mise en circulation du tram en avril 2024.