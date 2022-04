Le coronavirus a fait chuter l'espérance de vie des Européens à 80,4 ans en 2020

(Belga) En 2020, l'espérance de vie des Européens était de 80,4 ans, soit 0,9 an de moins qu'en 2019. Ce recul est lié à la hausse subite de la mortalité dû à la pandémie de coronavirus, indique l'office statistique européen Eurostat mercredi.

L'espérance de vie des femmes (83,2 ans) était plus élevée en 2020 que celle des hommes (77,5 ans). La baisse de l'espérance de vie a également été plus prononcée chez les hommes (-1 an) que les femmes (-0,8 an). En Belgique, l'espérance de vie de la population était de 80,8 ans en 2020, soit un an de moins qu'en 2019. Chez nous aussi, la diminution de l'espérance de vie due au Covid-19 a été plus prononcée chez les hommes que chez les femmes. (Belga)