Guerre en Ukraine: "Dans ce village occupé par les Russes pendant 36 jours, les soldats ont tout saccagé"

En quittant la région de Kiev, les Russes ont laissé des scènes de désolation. Nos envoyés spéciaux en Ukraine se sont rendus dans un petit village de 2.000 habitants situé au nord-ouest de la capitale ukrainienne. Tout y a été saccagé et pillé par les soldats russes.

"Nous sommes à Andrivka, un petit village au nord-ouest de Kiev à 80 kilomètres de la capitale. Un village occupé par l'armée russe pendant 36 jours. Je vous propose de découvrir à quoi ressemble cette occupation russe après qu'ils soient partis. Ici, on retrouve encore quelques vêtements des soldats russes. Ils ont dormi ici mais surtout ce qui est tout à fait étonnant, c'est que lorsque l'on rentre dans les différentes maisons, on découvre qu'ils les ont laissées dans un état tout à fait incroyable. Ils ont pillé l'intérieur, saccagé les domiciles des Ukrainiens. Il ne reste plus rien. Ils ont tout cassé, tout détruit", décrit notre envoyé spécial.

Notre journaliste pointe alors un téléviseur dans lequel les soldats russes se sont amusés à tirer des tirs. Dans cette localité qui compte 2.000 habitants, le bilan après 36 jours d'occupation est de 49 civils tués par balles, mais également de nombreux disparus.