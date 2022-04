Rudy, gérant d'un café à Jemappes, a été cambriolé 3 fois en 6 mois: désemparé, il pense dormir sur place

Le tenancier d'un café à Jemappes dans le Hainaut est en colère. Il a été cambriolé trois fois en six mois à peine. Pourtant, l'homme avait installé une caméra de surveillance mais cela ne suffit pas. A bout, il promet de dormir dans son café pour que cela n'arrive plus.

C’est toujours le même scénario. Les malfrats passent par la porte arrière du café de Rudy au système de sécurité sur mesure. "On a fait ça de fortune parce qu’à la longue cela commence à bien faire. Il y a pourtant assez de verrous", souligne Rudy Desmarez, gérant du café.



En six mois, des cambrioleurs ont pris trois fois les fonds de caisse et l’argent des machines à sous, soit près de 2.000 euros rien que la nuit dernière. "Du bruit, cela a dû faire du bruit quand même", s’interroge le gérant.

"Ils n’ont même pas fait une enquête de voisinage"

A l’extérieur, il y a bien une caméra de surveillance qui est située juste au-dessus de l’établissement. Mais elle ne filme pas cette partie de la route. "Ils n’ont même pas fait une enquête de voisinage pour voir si quelqu’un avait entendu quelque chose. Rien du tout. On me dit que cette caméra fonctionne mais que l’on ne voit rien. Alors cela ne sert à rien de les mettre, il faut les retirer", s’énerve Rudy.

Ces vols à répétition rendent Rudy méfiant et impuissant face aux malfrats. La prochaine étape pour sécuriser les lieux est de tenir un siège dans son café toutes les nuits pour les empêcher de rentrer.