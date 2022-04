D'ici cinq ans, un imposant complexe sportif verra le jour le long du canal

(Belga) Un complexe sportif multidisciplinaire d'envergure verra le jour d'ici cinq bonnes années le long du canal, à hauteur du bassin Vergote, à deux pas du centre de la capitale, ont annoncé le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close et le groupement d'architectes "BEL architecten - CRIT. architecten - Bureau d'études Weinand.

Ce futur hub sportif, d'une surface d'environ 5.400 m2 bruts à bâtir sur un terrain de quelque 2.600 m2 appartenant au Port de Bruxelles, prendra place dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine n°1 "Citroën- Vergote", entre le quai des Armateurs et l'Allée verte. Il comprendra une salle multisports, une salle de gymnastique, une salle d'escalade, des terrains de padel et une cafétéria. Le budget pour ce projet d'envergure régionale s'élève à quelque 17 millions d'euros, financés par la Région. Le dépôt de la demande de permis est prévu au quatrième trimestre 2022. Le gouvernement régional a confié une maîtrise d'ouvrage déléguée à la Société d'Aménagement Urbain (SAU) pour concrétiser ce projet. La Ville de Bruxelles gérera le futur complexe. Selon Gilles Delforge, directeur de la Société (régionale) d'Aménagement Urbain qui s'est vue confier la conception et la maîtrise d'ouvrage du projet , le groupement d'architecture BEL architecten - CRIT. architecten - Bureau d'études Weinand a remporté le marché public européen lancé l'an dernier, parmi 58 candidatures. D'après lui, la construction en bois en circuit court, la taille (37 mètres de haut), et la répartition des espaces sur plusieurs étages en son sein feront de ce bâtiment une"tour sportive", représentant bien la recherche de compacité pour utiliser au mieux l'espace au sol disponible. Pour la structure de l'édifice, des troncs d'arbres seront intégralement utilisés, sans perte de matériau. La salle omnisports de 650 places assises sera dotée d'une charpente entièrement en bois. (Belga)