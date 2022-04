Énergie: les syndics de copropriétés obtiennent-ils vraiment de meilleur prix auprès des fournisseurs ?

La ministre de l’Energie a "justifié" le choix de ne pas accorder la TVA à 6% sur l'énergie en rappelant que les syndics d'immeubles obtiennent, généralement, des prix plus intéressants auprès des fournisseurs. Mais est-ce vraiment le cas ? Et si oui, ces "marges" sont-elles, vraiment, équivalentes à une baisse de la TVA ?

Grégory Toussaint gère plus de 1.600 appartements. Ces derniers mois, il se fait harceler : "Ce sont des mails, des coups de fil d'utilisateurs. Principalement, des locataires. En assemblée générale, les copropriétaires nous demandent pourquoi ils n'ont pas droit" à la réduction de la TVA sur le gaz de 21 à 6%, comme annoncé par les autorités il y a quelques mois. Grégory renvoie ses interlocuteurs vers une décisions politique.

Attentif aux meilleurs tarifs, le syndic de copropriétés de Grégory négocie seul face aux fournisseurs d'énergie ou alors se fait conseiller par un courtier spécialisé. Objectif : choisir la meilleure offre avec une réduction négociée sur les volume plus importants. "On est entre 5 et 10% sur le volume qui est de 200 à 300 compteurs", précise Grégory Toussaint. Soit, bien loin de la différence obtenue entre la TVA effective (21%) diminuée à 6%. "C'est complètement aberrant puisque le budget des copropriétaires va s'en ressentir fortement, en plus de la hausse qui concerne tout le monde."

Porte close au cabinet de la ministre

Notre pays compte plus d'un million et demi de logements et pour tout le secteur, c'est l'incompréhension. Thomas Brundseaux est syndic de copropriétés : "La fédération des syndics de copropriétés a déjà tenté de discuter avec le cabinet du ministre en charge. Malheureusement, ils n'ont absolument pas été entendus. Il n'y a même pas eu de réponses à leur demande."

Pour ces syndics de copropriétés, la situation est toujours bloquée. Pourtant plusieurs centaines de milliers de Belges continuent de payer.