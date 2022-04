Les visioconférences nuisent à la créativité

Les échanges à distance par visioconférence, devenus incontournables depuis l'explosion du télétravail, entravent la production d'idées collaboratives, selon une étude auprès de 1.500 personnes à travers le monde publiée mercredi.

Durant la pandémie de Covid-19, des technologies comme Zoom, Teams ou Skype ont permis à des millions de salariés de tenir des réunions en distanciel, avec le son et l'image.

Cette collaboration virtuelle pourrait bien perdurer, de récents sondages montrant qu'aux États-Unis par exemple, 20% des journées de travail auront lieu à domicile après la fin de la pandémie, souligne l'étude parue dans la revue Nature.

Leurs auteurs, experts en marketing pour les universités américaines de Columbia et Stanford, ont voulu connaître les effets de cet abandon des interactions en présentiel sur l'innovation, autrement dit la capacité à générer des idées nouvelles lors d'un échange - le "brainstorming".

Ils ont mené de premiers tests en laboratoire, avec 602 participants volontaires (des étudiants) jumelés de manière aléatoire. Les paires étaient soient disposées en face-à-face dans une même pièce, soit séparées dans deux espaces distants, se parlant par appel vidéo. Chaque équipe avait 5 minutes pour trouver des usages créatifs à des produits - un frisbee et du papier bulle. Puis devait sélectionner son idée la plus créative.

L'expérience a été reproduite en entreprise auprès de 1.490 ingénieurs en Finlande, Hongrie, Portugal, Inde et Israël: lors d'ateliers dédiés au sein de leurs locaux, les groupes étaient invités à proposer des produits innovants pour leurs sociétés, spécialisées dans les télécommunications.

Résultat: les interactions en personne produisaient environ 15% d'idées de plus que les interactions virtuelles, et 13% d'idées créatives en plus.

Bonne nouvelle en revanche pour Zoom, Skype et Teams: quand les équipes devaient choisir leur meilleure idée, les échanges virtuels s'avéraient tout aussi fructueux qu'en présentiel, voire parfois légèrement plus.

Les chercheurs en ont déduit que seule la créativité était inhibée par les appels vidéo, quand d'autres compétences ne semblaient pas affectées.

- Trop de concentration sur l'écran -

Mais pourquoi ? Des recherches précédentes ont établi un lien neurologique entre vision et concentration, et montré que, paradoxalement, "les gens sont plus créatifs quand ils sont moins concentrés", explique Melanie Brucks, professeure de marketing à la Columbia Business School, co-auteure de l'étude, dans une vidéo de présentation de ses travaux.

Pour le tester, elle a équipé ses "cobayes" d'un dispositif de suivi oculaire. Et ainsi pu vérifier que les partenaires virtuels passaient presque deux fois plus de temps à se regarder que leurs homologues en face-à-face.

Les appels vidéos concentraient l'attention sur un espace restreint - l'écran - limitant par là le processus cognitif de création. Alors qu'en face-à-face direct, les personnes partageaient tout un environnement, "plus propice à la ramification des pensées générant de nouvelles idées", développent les auteurs.

Qui suggèrent non pas de supprimer les collaborations virtuelles - qui ont leurs avantages - mais de les réserver à certaines tâches précises, en privilégiant la présence au bureau pour le brainstorming.

Et de ne pas trop se laisser distraire comme ce groupe d'ingénieurs de Pologne, dont l'entreprise avait organisé les ateliers dans un hôtel pour séminaire. Les participants étaient manifestement "plus préoccupés par le café et les biscuits servis au bar de l'hôtel" que par le protocole expérimental, dont ils ont été finalement exclus.