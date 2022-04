Vous verrez bientôt apparaître de nouveaux radars dans les zones de chantier

Les radars tronçons pourront désormais être mobiles et placés dans les zones de chantier pour garantir plus de sécurité aux ouvriers sur le bord des routes mais aussi aux automobilistes.

Ce nouveau type de radar sera dans un premier temps placé dans les zones de chantiers autoroutiers. Cela va permettre de contrôler les automobilistes sur toute la longueur de la zone de chantier.

Ce type de radar est plus efficace qu’un radar fixe pour faire chuter la vitesse. Les conducteurs ont l’habitude de freiner quelques mètres avant un radar fixe et accélèrent une fois qu’ils l’ont passé. Cette pratique n’est pas possible avec un radar tronçon.

En Belgique, il y a un accident dans une zone de chantier tous les deux jours. D'après l’Institut de sécurité routière VIAS, 7 conducteurs sur 10 affirment ne pas ralentir dans des zones de travaux.

D'après VIAS, la gravité des accidents est 30% plus grave dans les zones de chantier. Dans un cas sur deux, ils impliquent un camion et dans un cas sur quatre, ils impliquent une camionnette, donc des véhicules plus lourds que des voitures classiques.