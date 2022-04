La venue d'Olaf Scholz au Japon pour sa première visite en Asie n'est "pas un hasard"

(Belga) Le chancelier allemand Olaf Scholz, en visite jeudi au Japon, a salué la position de l'archipel nippon face à l'invasion de l'Ukraine. Il a également souligné que son choix de se rendre au Japon pour son premier déplacement officiel en Asie, contrairement à ses prédécesseurs, n'avait rien d'un hasard.

Angela Merkel et Gerhard Schröder avaient tous deux choisi de rallier la Chine pour leur première visite officielle en Asie en tant que chancelier. Une rupture assumée par Olaf Scholz, qui a rappelé lors d'une conférence de presse "la profonde amitié qui lie" les deux pays. Le chancelier a en outre salué la position du Japon sur l'offensive russe en Ukraine. "Dès le début de l'invasion russe, le Japon, en tant que partenaire du G7, s'est rangé clairement et fermement aux côtés de l'Ukraine, de l'Europe et des États-Unis", a-t-il rappelé. "Et cela, alors que l'Ukraine est bien plus loin de Tokyo qu'elle ne l'est de Berlin." L'archipel est l'un des trois pays asiatiques à avoir condamné l'invasion russe, avec la Corée du Sud et Singapore. Le Japon, qui s'est lui-même interdit de fournir des armes dans une constitution pacifiste d'après-guerre, a toutefois accepté de fournir des équipements militaires à l'Ukraine tels que des gilets pare-balles, des casques en acier, des tenues de combat hivernales, des vêtements de protection contre les armes chimiques ainsi que des drones commerciaux pour la reconnaissance, le tout provenant directement des stocks de son armée.