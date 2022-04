Vous êtes de plus en plus nombreux à acheter un coffre-fort: "Les gens veulent vraiment avoir de l’argent chez eux en cas de problème"

Pourquoi les Belges veulent-ils avoir un coffre-fort à la maison ? Selon certains vendeurs, ces dernières années, les ventes de coffres-forts auraient carrément triplé. En moyenne, nous cachons à la maison près de 4200 euros en liquide. Ce qui donne un montant total pour la Belgique de 50 milliards d'euros. Les coffres-forts sont un moyen plus sûr de cacher cette fortune.

Dans la boutique, ils sont un peu partout et à tous les prix. Les coffres-forts de Vincent se vendent très facilement en ce moment. "Avant le covid, les gens venaient pour se renseigner. aintenant les viennent et achètent directement. Ils savent déjà qu’ils vont repartir avec un coffre", assure Vincent Bellomo, vendeur de coffres-forts à Liège.

Les ventes de coffres ont augmenté de 35% en trois mois. Une aubaine pour ce commerçant qui dévoile la clé du succès. "A cause du covid, de la guerre en Ukraine, je pense que les gens ont vraiment peur. Cela fait déjà un moment mais pour moi ici les gens veulent vraiment avoir de l’argent chez eux en cas de problème", estime le vendeur.

En moyenne 4.200 euros en espèces à la maison

Selon la Banque nationale de Belgique, le Belge possède aujourd’hui en moyenne 4.200 euros en espèces à la maison et pour beaucoup d’entre vous le coffre de protection est devenu la solution.

"Ceux qui ont des liquidités, des titres, etc. c’est l’occasion pour eux de glisser ça dans le coffre-fort plutôt qu’en-dessous de leur matelas", pense un client rencontré dans une galerie commerçante.

"Le phénomène de coffre-fort, c’est peut-être suite à la fermeture des banques, peut-être dans les zones rurales surtout", se demande un autre homme.

"Je peux comprendre que les Belges commencent à avoir peur vu l’inflation, vu les difficultés", souligne une dame.

"On a élargi un peu la gamme pour réponde à la demande des clients"

Et les professionnels ont bien compris cette tendance. Dans un magasin de bricolage à Liège, un nouveau modèle de coffre-fort digital vient tout jute d’arriver. "Avant, il y avait un petit coffre-fort plutôt coffre à monnaie et un grand. Aujourd’hui, on a des coffres-forts à clé, sans clé, à code, sans code. On a élargi un peu la gamme pour réponde à la demande des clients", indique Quentin Le Bussy, gérant de ce magasin de bricolage.

Si vous souhaitez en acheter un, sachez qu’il existe sur le marché une multitude de modèles. Choisissez donc un coffre à la hauteur de la valeur de vos biens.