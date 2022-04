Le Musée de la Migration, à Molenbeek, décroche le label du patrimoine européen

(Belga) La Commission européenne a attribué jeudi le label du patrimoine européen au Musée de la Migration (MigratieMuseumMigration, MMM), dans le quartier du Canal à Molenbeek, pour son "rôle important dans l'histoire et la culture de l'Europe".

Onze autres sites dans autant de pays de l'Union ont été labellisés ce jeudi, portant à 60 le nombre total de sites titulaires de ce label. Inauguré en 2019 et porté par l'asbl Le Foyer, le MMM "donne une vision claire des différentes vagues de migrants et de réfugiés en Europe après la Seconde Guerre mondiale, selon la Commission. Il montre comment les migrants et la migration ont contribué de manière substantielle au développement et à la promotion de l'Europe, notamment sur des valeurs communes comme la diversité multiculturelle et le multilinguisme qui sous-tendent l'intégration européenne." "Le patrimoine culturel est l'âme de l'Europe. Ces magnifiques sites incarnent notre riche histoire, ce sont des manifestations géographiques de ce que nous sommes", a commenté la commissaire européenne à la Culture, Mariya Gabriel. Lancé en 2011, le label du patrimoine européen est décerné à des bâtiments, des documents, des musées, des archives, des monuments ou des événements qui ont joué un rôle important dans la création de l'Europe d'aujourd'hui. Il vise à améliorer la compréhension et l'appréciation des citoyens, et en particulier des jeunes, du patrimoine commun et diversifié de l'Union européenne. (Belga)