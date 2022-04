Atteint d'une sclérose en plaques, Frédéric n’a pas droit à la baisse de la TVA sur le gaz... car il vit en copropriété

La promesse de baisser la TVA sur le gaz ne s'applique pas aux personnes qui vivent dans une copropriété. Frédéric, qui bénéficie du tarif social, est dans ce cas et il nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Il aurait aussi aimé jouir de cette réduction de la TVA, mais il n'y a pas droit et il vit cela comme une injustice profonde.

Frédéric, 49 ans, vit seul dans un petit appartement à Ganshoren. Atteint d’une sclérose en plaques, il est en incapacité permanente de travail.

"J’ai le kiné qui vient tous les jours. J’ai des aides à domicile, j’ai des aides ménagères, des aides familiales… Des aides en permanence pour m’aider à vivre normalement", confie Frédéric.

Une réelle injustice, selon Frédéric

Frédéric habite dans un immeuble de quatre appartements, une copropriété avec une seule chaudière à gaz. Il ne peut donc pas profiter de la réduction de la TVA à 6 %. "Ce n’est pas normal que des personnes qui vivent dans des maisons puissent avoir une TVA à 6 % alors que les gens de la classe moyenne ou pauvre qui vivent dans des appartements avec des chaudières collectives ne peuvent pas bénéficier de cette réduction", regrette-t-il.

Pour Frédéric, c’est une réelle injustice. Il connaît précisément sa consommation de gaz. Cette réduction de la TVA pourrait être une vraie bulle d’air.

"J’ai des économies que je fais par-ci, par-là et puis j’ai la famille qui aide. Il y a des frais, le matériel pour mon handicap coûte cher et tous les frais ne sont pas pris en charge par des associations. Il faut faire attention aux différentes dépenses", pointe Frédéric.

Le quadragénaire garde pour le moment la tête hors de l’eau, il sait que beaucoup n’ont pas cette chance. Entre trois et quatre millions de Belges vivent en copropriété.