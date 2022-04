Bertrix: des exosquelettes pour soulager les travailleurs en situation de handicap

Travailler sans abîmer son corps, c’est l’objectif poursuivi au travers de cette initiative lancée par les Ateliers du Saupont à Bertrix. L’entreprise de travail adapté, active notamment dans les cosmétiques, compte dans son personnel plus de 70% de personnes en situation de handicap. Elle vient d’acheter 3 exosquelettes pour aider ses travailleurs dans leurs différentes tâches, et apporter une assistance à leurs mouvements.

L’idée est d’améliorer l’ergonomie sur les différents postes de travail, et de faciliter la vie des travailleurs qui présentent de fragilités physiques et qui réalisent des tâches répétitives dans des positions peu confortables.

"Ça brûle moins dans le dos. On a moins de pincements et d'étirements. C'est plus agréable forcément" explique Michael, ouvrier à la laverie.

Cet outil leur permet de travailler de façon plus fluide, plus naturelle, et de diminuer la charge de travail. Le fait de les soulager leur ouvre également des postes de travail auxquels ils n’auraient pas pensé.

Coût de l'investissement pour 3 appareils, 12 000 euros. 7 000 euros pour le squelette disposant d'une batterie et d'amortisseurs, et 5 000 euros pour les deux autres possédant des systèmes exo-mécaniques.

À l’avenir, l’entreprise compte bien équiper davantage son personnel avec ce genre d’appareillage d’assistance.