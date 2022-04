Envie de connaître les prix moyens des maisons et appartements dans votre commune ? Un nouvel outil en ligne "officiel" a vu le jour

Comme vous le savez, lorsqu'un bien immobilier est vendu, un notaire est impliqué dans la transaction. La Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) est donc la mieux placée pour donner les évolutions des prix de vente des maisons et des appartements dans notre pays. Des prix qui explosent un peu plus chaque année dans certaines régions, ce qui a un impact concret sur les déplacements de certaines couches sociales de la population. C'est donc une information importante pour comprendre notre société.

Les prix bougent, tout comme la communication des données chiffrées des notaires envers le grand public: un outil interactif a été mis en ligne.

"Jusqu’à présent, la fédération des notaires présentait trimestriellement les évolutions des transactions immobilières et des prix lors de la publication de son Baromètre immobilier", peut-on lire dans un communiqué. Évoluant avec son temps, la fédération "a voulu permettre à tout un chacun de consulter ces données quand il le souhaite en version numérique au travers de cartes interactives et de schémas graphiques accessibles", explique Jan Sap, Directeur général de Fednot.

En se rendant sur la page du baromètre en ligne, toute personne intéressée (citoyen, décideurs politiques, acheteurs, vendeurs…) peut rapidement se faire une idée de l’évolution des prix de vente moyens les plus récents des maisons et des appartements en Belgique, puis au niveau régional et jusqu’au niveau communal.

Le baromètre en ligne donne également l’évolution de ces prix au cours des 5 dernières années et il permet une comparaison des prix entre communes.