Des photos d'une femme torturée retrouvées dans le téléphone de Ridouan Taghi, chef de la mafia marocaine aux Pays-Bas ?

C'est une sordide affaire sur fond de trafic international de drogue et grand banditisme qui prend un nouveau rebondissement aux Pays-Bas. La police affirme avoir découvert plusieurs photos de Naima Jillal, nue et torturée, sur le téléphone de Ridouan Taghi.

Ridouan Taghi - arrêté en 2019 à Dubaï - avait été qualifié de criminel le plus recherché des Pays-Bas notamment pour une importante affaire de drogue. Taghi, fait face à des accusations de meurtre, était, selon certains, à la tête d'un réseau comparable à une machine à tuer.

Naima Jillal appelée "la tante" et qui avait vraisemblablement un rôle dans la mafia marocaine aux Pays-Bas a disparu la nuit du 20 au 21 octobre 2019. Elle n'a depuis plus jamais donné signe de vie. Des affaires (vêtements et sac à main) lui appartenant ont été retrouvées dans un entrepôt à Anvers où on a également retrouvé 4,2 tonnes de cocaïne.

La découverte de ces photos enfonce un peu plus Ridouan Taghi et tendrait à prouver que l'homme pourrait avoir commandité l'enlèvement et la torture et l'assassinat de Naima Jillal. Les photos montrent ne femme nue, attachée à une chaise. On y voit également un gros plan de son torse avec un doigt coupé sur le ventre.

L'avocate de Ridouan Taghi réfute tout lien avec son client : "D’un point de vue médico-légal, on ne sait absolument pas d’où viennent ce téléphone ou ces photos. On ne peut pas non plus dire que ce téléphone peut être lié à mon client."