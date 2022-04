Découverte de la plus grosse dent d'un reptile géant préhistorique

Les fossiles de trois immenses reptiles marins, des ichtyosaures ayant vécu il y a environ 205 millions d'années, ont été découverts dans les Alpes suisses, dont la plus grosse dent jamais retrouvée de cet animal, selon une étude parue jeudi.

Pouvant peser jusqu'à 80 tonnes et mesurer plus de 20 mètres, les ichtyosaures, qui avaient un corps allongé et une petite tête, sont considérés comme l'un des plus grands animaux ayant jamais existé.

Apparus il y a environ 250 millions d'années, certains représentants plus petits, ressemblant à des dauphins, ont survécus jusqu'à il y a 90 millions d'années. Mais la plupart se sont éteints il y a 200 millions d'années, notamment ceux ayant évolué pour devenir gigantesques.

Ceux-là auraient rivalisé avec nos actuels grands cachalots, tout en restant plus petits que le plus gros animal vivant aujourd'hui sur Terre, la baleine bleue (jusqu'à 30 mètres de long).

Peu de fossiles de ce géant préhistorique ont été découverts jusqu'ici, ce qui constitue "un grand mystère", selon le professeur Martin Sander, auteur principal de ces travaux publiés dans le Journal of Vertebrate Paleontology.

Les spécimens en question ont été sortis de terre entre 1976 et 1990, dans le canton des Grisons en Suisse, mais n'ont été étudiés en détail que récemment.

Fait cocasse: ils ont été retrouvés à 2.800 m d'altitude. Le fond marin de l'époque, qui entourait l'unique super-continent existant (la Pangée), s'est peu à peu retrouvé, du fait de la tectonique des plaques, au sommet de ces montagnes.

D'un premier ichthyosaure ont été retrouvés une série de dix fragments de côtes, accompagnés d'une vertèbre, suggérant un animal d'environ 20 mètres de long. Soit peu ou prou l'équivalent du plus grand spécimen jamais découvert (21 mètres), nommé Shonisaurus sikanniensis et retrouvé au Canada.

Le deuxième animal mesurait lui environ 15 mètres, selon les sept vertèbres examinées.

Mais le clou du spectacle est cette dent "énorme, même pour un ichtyosaure: sa racine est de 60 millimètres de diamètre", a détaillé dans un communiqué Martin Sander, de l'université de Bonn.

Le spécimen retrouvé au Canada ne possédait lui a priori pas de dents. Des ichtyosaures avec, et sans dents, auraient ainsi cohabité, selon l'étude.

La plus grosse dent découverte jusqu'ici (et la seule autre pour un ichtyosaure géant) mesurait 20 millimètres de diamètre, issue d'un animal long de quasiment 18 mètres.

La majeure partie de la couronne de cette nouvelle dent est malheureusement manquante. La taille de son hôte ne peut ainsi pas en être déduite.

Selon le chercheur, "il est difficile de dire si la dent provient d'un grand ichtyosaure avec des dents géantes, ou d'un ichtyosaure géant avec des dents de taille standard."