Les allocations sociales et les salaires des fonctionnaires vont augmenter en mai et juin

L'indice-pivot a été dépassé ce qui veut dire qu'il y aura une nouvelle indexation de certains revenus. Les allocations sociales et les pensions augmenteront de 2 % le mois prochain. Idem pour les salaires du secteur public au mois de juin.

L'inflation s'est stabilisée en avril et a cessé d'augmenter pour la première fois depuis janvier 2021, mais elle est restée à un sommet de +8,31%, un pourcentage de hausse identique à celui de mars 2022 qui était le niveau le plus élevé depuis mars 1983. En février, le taux d'inflation était de 8,04%.

L'inflation galopante est principalement nourrie par les prix énergétiques mais pas seulement. En effet, l'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, a continué d'accélérer, pour atteindre 4,08% en avril, contre 3,75% en mars et 3,28% en février, indique jeudi Statbel.

En avril, les principales hausses de prix ont concerné la viande, le pain et les céréales, l'achat de véhicules, les chambres d'hôtel, les légumes ainsi que l'entretien et les réparations de véhicules.

Forte hausse des produits alimentaires

Les carburants, le gaz naturel, dont la TVA a été baissée, les vêtements et les services combinés de télécommunications ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice. Statbel constate que l'inflation des produits alimentaires s'élève en avril à 5,09% contre 4,63% le mois précédent. "Il y a une forte hausse de l'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) ces derniers mois. En novembre, cette inflation s'élevait à 0,47%. Ces derniers mois, l'inflation est particulièrement en hausse pour le pain, les céréales et autres huiles alimentaires (y compris huile pour friture).Pour le pain, l'inflation s'élève à 10,2% en avril contre 1,7% en novembre. L'inflation pour les céréales atteint 9,3% en avril contre 0,6% en novembre. L'inflation pour les autres huiles alimentaires a progressé de 13,1% en novembre à 25,4% en avril", souligne-t-on.

Augmentation des pensions et allocations sociales

La première estimation de l'inflation selon l'indice européen des prix à la consommation harmonisé (estimation rapide de l'IPCH) pour la Belgique est de 9,3% pour le mois d'avril, là aussi stable par rapport au mois de mars. L'écart d'inflation entre l'IPCH et l'IPC est dû en grande partie à la méthode de calcul différente pour le gasoil de chauffage, selon Statbel. L'indice santé lissé s'établit, quant à lui, à 116,52 points en avril. L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 116,04 points, est ainsi dépassé.

"Dès lors, les allocations sociales et les pensions seront indexées de 2% en mai. Les salaires du secteur public seront indexés de 2% en juin", rappelle Statbel. Les salaires du secteur privé sont également liés à l'indice lissé, mais le moment de l'indexation dépend de la convention collective de travail. Le précédent dépassement de l'indice-pivot remontait à peine au mois de février 2022. Le prochain indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 118,36 points.