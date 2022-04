Métro Nord-Sud à Bruxelles - Le lien direct entre la ligne de tram 7 et la future ligne de métro réjouit Forest

(Belga) La Région et la STIB ont trouvé une solution technique qui permettra de relier directement la station-terminus Albert aux quartiers universitaires (ULB-VUB) d'Ixelles. La commune de Forest s'en est réjouie jeudi par voie de communiqué.

"Sans présager un tracé pour le déploiement ultérieur jusqu'au Wiels, un espace a pu être mobilisé pour créer un terminus la ligne de tram 7 importante pour les Forestoises et les Forestois. Outre la liaison vers le centre et le Nord, cet accès vers le sud de Bruxelles permettra en autres de relier rapidement et directement l'université et le bois de la Cambre", a commenté jeudi le collège des bourgmestre et échevins de Forest. Sans un communiqué, celui-ci s'est réjoui qu'une solution ait "enfin pu être trouvée pour prolonger le tram 7 (ndlr: de la place Vanderkinderen) jusqu'à la station Albert. "Cette solution augmente l'offre en transport en commun pour les Forestois(es) et laisse le temps nécessaire pour décider de la meilleure manière de connecter Albert au bas de Forest en tram, sans ralentir le projet Albert", a précisé l'échevine de la Mobilité Esmeralda Van den Bosch. Selon le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), la solution retenue consiste en l'aout d'une troisième voie au -1 de la station Albert (ndlr: en cours de transformation) pour permettre à trois lignes au lieu de 2 d'y avoir leur terminus. Ces lignes seront donc le 4, 51 + le 7. Pour le client, il y aura des correspondances directes en station avec le métro au niveau -2 pour les utilisateurs des trois lignes de tram. La solution n'a pas d'impact sur le timing de réalisation du chantier. Elle devrait être concrétisée d'ici 2026.