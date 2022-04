Drame de Strépy-Bracquegnies: le chauffeur était sous l'emprise de l'alcool, mais pas de la drogue

Dans le drame de Strépy, les tests effectués par les enquêteurs viennent de révéler que le chauffeur n'était pas sous l'emprise de la drogue. On sait en revanche qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Pour rappel ce drame avait couté la vie à 6 personnes et fait une trentaine de blessés.

Le véhicule conduit par Paolo F. avait percuté le cortège du carnaval au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres. Paolo F. est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort dans le cadre d'un accident de la route.