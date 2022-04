Véronique Croisé devient directrice générale de la librairie Filigranes

(Belga) L'administratrice déléguée des papeteries bruxelloises Nias, Véronique Croisé, va prendre dès vendredi les rennes de la librairie Fililgranes, selon un post Facebook publié jeudi soir. Le patron de Filigranes Marc Filipson avait annoncé fin mars faire un pas de côté après des révélations de harcèlement sexuel.

"Je viens revoir en profondeur la gestion de l'entreprise, et redonner l'envie, la fierté et le plaisir d'y travailler chaque jour à tous ses collaborateurs", déclare Véronique Croisé, citée dans la publication Facebook de Filigranes. "Et j'ai les mains libres pour le faire, comme je l'ai fait depuis plusieurs années dans d'autres entreprises." Véronique Croisé était jusqu'ici administratrice déléguée des papeteries Nias, qu'elle a reprises il y a plus de 20 ans. La nouvelle directrice générale continuera à travailler avec Marc Filipson, qui restera responsable de la politique éditoriale de la librairie. En mars dernier, 48 employés de Filigranes avaient déposé une plainte pour harcèlement à la cellule psychosociale de Securex, la caisse d'assurance sociale. La plainte accusait le créateur de la librairie, Marc Filipson, de harcèlement moral et sexuel. L'auditorat du travail de Bruxelles a ensuite décidé d'ouvrir un dossier. (Belga)