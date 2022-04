Des auditions publiques sur l'assaut du Capitole américain prévues en juin

(Belga) La commission parlementaire d'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 prévoit de tenir des auditions publiques en juin, a-t-elle annoncé jeudi, et de publier ses résultats en pleine campagne des législatives de mi-mandat à l'automne.

A travers huit auditions, des témoins-clés interrogés par la commission témoigneront publiquement pour la première fois à propos des événements qui ont mené à cette attaque du Congrès, et à propos des faits qui se sont déroulés ce jour-là. "Nous allons relater l'histoire de ce qui s'est passé", a soutenu devant la presse le président de la commission d'enquête, l'élu démocrate Bennie Thompson, affirmant vouloir utiliser notamment "un mélange de témoins et de pièces" explicatives. Les auditions publiques devraient retenir l'attention d'une certaine partie de l'Amérique qui avait déjà suivi avec assiduité les auditions lors des deux mises en accusation à la Chambre des représentants du président Donald Trump. La commission composée de sept démocrates et de deux républicains opposés à Donald Trump, explorera les accusations selon lesquelles Donald Trump a incité à la violence ses partisans le 6 janvier 2021, à travers des mois d'accusations infondées de fraude électorale à la présidentielle de 2020 destinées à rester au pouvoir malgré sa défaite. La base républicaine ultra-loyale au milliardaire estime que l'enquête n'est rien d'autre qu'une "chasse aux sorcières" pour faire diversion face à l'inflation jugée galopante, en amont des élections de novembre qui pourraient voir les démocrates perdre le contrôle du Congrès. La Chambre des représentants a créé la commission d'enquête en juillet 2021 pour faire la lumière sur l'attaque du Capitole qui a entraîné la mort de cinq personnes et qui a vu des centaines de personnes arrêtées depuis. (Belga)