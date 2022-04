Au moins neuf morts dans deux attentats revendiqués par l'EI en Afghanistan

(Belga) Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué les deux attentats à la bombe contre deux minibus qui ont fait au moins neuf morts jeudi à Mazar-i-Sharif, une semaine après un attentat meurtrier contre une mosquée chiite de cette ville du nord de l'Afghanistan.

"Les cibles semblent être des passagers chiites", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police provinciale de Balkh, Asif Waziri, ajoutant que 13 personnes avaient été blessées dans les explosions. Les deux explosions se sont produites à quelques minutes d'intervalle dans des quartiers différents de la ville, alors que les travailleurs rentraient chez eux pour rompre le jeûne du ramadan, a déclaré M. Waziri. "Les ennemis de l'Afghanistan créent des tensions et des divisions au sein de notre peuple", a-t-il ajouté. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient l'un des minibus en flammes, tandis que des talibans dégageaient des victimes de l'autre véhicule pour les transporter vers des hôpitaux. Ces explosions sont survenues une semaine après un attentat à la bombe dans une mosquée chiite de Mazar-i-Sharif, qui a tué au moins 12 fidèles et en a blessé 58. Depuis que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan en août après y avoir renversé les autorités soutenues par les États-Unis, le nombre d'attentats à la bombe a diminué mais les jihadistes et l'EI ont poursuivi leurs attaques contre des cibles qu'ils jugent hérétiques. (Belga)