Drame de Strépy-Bracquegnies: le conducteur devant la chambre du conseil ce matin, son avocat ne demandera pas sa libération

Le conducteur de la BMW qui a percuté un groupe de Gilles durant le carnaval de Strépy-Bracquegnies comparait ce matin devant la chambre du conseil de Tournai. Le but de cette audience est de déterminer s'il sera libéré en attendant son procès, ou maintenu en détention préventive.

Le dossier de Paolo F., le conducteur incarcéré dans le cadre du drame de Strépy-Bracquegnies, passe ce vendredi matin devant la chambre du conseil de Tournai pour la 2e fois.

La chambre du conseil devra statuer sur son maintien ou non en détention préventive. Le prévenu est actuellement détenu à la prison de Tournai. Pour rappel, il est toujours poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort dans le cadre d'un accident de la route. Les faits s'étaient produits le 20 mars dernier lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies.

Interrogé, son avocat affirme qu'il ne demandera pas sa remise en liberté. "On a l'impression qu'il émerge d'un cauchemar dont il est lui-même responsable, et il en est conscient", nous explique maître Franck Discepoli. "Il ne peut que me répéter qu'il est désolé, et qu'il a roulé de manière totalement inconsciente, et qu'il a réagi comme il a pu au moment des impacts, sans volonté de tuer, mais qu'effectivement tout cela est la résultante de son comportement inconscient."

Selon lui, son client n'a jamais demandé une remise en liberté. "Cela ne fait pas partie de ses priorités."

Où en est le dossier ?

Pour le Parquet, l'analyse des données électroniques du véhicule est suspendue à une décision de justice allemande, en vue d'obtenir les informations de la part de BMW, la marque de la voiture conduite par le prévenu le jour du drame.

Des démarches sont encore en cours à destination de la société BMW. Cela implique de la coopération internationale, car pour obtenir l'accès aux données de la société, il faut passer par les autorités judiciaires allemandes. En l'occurrence, c'est le procureur général de Munich (où se trouve le siège de l'entreprise automobile) qui est actuellement à la manœuvre.

Les analyses toxicologiques, quant à elles, confirment les conclusions des premières analyses menées :

- Une absence de consommation de stupéfiants.

- Un très faible taux d'alcoolémie.

Par ailleurs, aucune capsule de gaz n’a été retrouvée dans le véhicule. La juge n’a pas eu d’informations dans ce sens.