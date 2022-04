Volet belge des attentats de Paris - 14 prévenus devant le tribunal de Bruxelles: "On a raclé les fonds de tiroir"

Au tribunal correctionnel de Bruxelles, l'heure est au réquisitoire dans le procès de "Paris bis". Le procès de 14 personnes qui auraient – de près ou de loin – aidé à préparer les attentats de Paris en 2015. Que risquent ces accusés les petites mains en quelque sorte des terroristes de Paris ?

La procureure fédérale a entamé son réquisitoire, vendredi matin, dans le dossier "Paris bis", devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ils sont 14 prévenus, dont deux jugés par défaut car présumés morts en Syrie, avec des responsabilités différentes. Il y a, par exemple, dans la salle des proches de Salah Abdeslam, des amis de Mohamed Abrini – dit l'homme au chapeau – et puis des amis d'amis qui disent n'être au courant de rien.

Ils ont hébergé, transporté voire aidé les auteurs impliqués directement dans les attentats de Paris qui ont fait 130 morts. Tous ces prévenus risquent jusqu'à 5 ans de prison. Un procès considéré comme très subtil car il est question de savoir si ces 14 complices avaient - oui ou non - connaissance du projet d'attentat terroriste. Le jugement est lui attendu pour le 30 juin prochain.

"Le procès n'est pas compliqué en lui-même, dans la mesure où le véritable dossier de Paris est actuellement traité devant la cour d'assises de Paris, a affirmé Michel Degrêve, avocat d'un des prévenus. Nous, on a un peu affaire à la cinquième roue du carrosse ici, ce qui fait que nous, on n'a pas vraiment les éléments de complexité qui sont traités dans le dossier qui est devant la cour d'assises de Paris. Ce sont des gens qui ont prêté des aides absolument futiles et qu'on a poursuivis. Pour reprendre une expression qui avait été utilisée par d'autres avocats, on a vraiment raclé les fonds de tiroir pour essayer de faire répondre de responsabilité de certaines personnes qui, au final, n'ont pas grand-chose à voir dans les attentats de Paris."

En fin de matinée, ce vendredi, les premières peines sont tombées. La procureure a requis une peine complémentaire de deux ans de prison à l'encontre de Sammy Djeddou. L'homme, qui est présumé mort en Syrie, avait déjà écopé d'une peine de 13 ans de prison devant ce même tribunal, en 2021. La procureure a ensuite requis une peine complémentaire de cinq ans de prison à l'encontre de Youssef Bazarouj, également présumé mort en Syrie, et qui avait déjà été condamné à cinq ans de prison par le tribunal, en 2021.

Une remise en contexte

Pour débuter son réquisitoire ce vendredi, la procureure fédérale a rappelé les principaux éléments de l'enquête sur les attentats de novembre 2015 à Paris. La magistrate a notamment affirmé qu'à cette époque, de nombreuses personnes fréquentant le Café des Béguines à Molenbeek-Saint-Jean, exploité par Brahim Abdeslam, y visionnaient régulièrement des vidéos montrant des meurtres barbares commis par l'État Islamique. "Le drame de ce dossier, c'est la banalisation du mal", a-t-elle exprimé.

La procureure a situé le début des préparatifs des attentats à Paris en novembre 2014, lorsque Khalid El Bakraoui est allé voir son cousin Oussama Atar. Ce Laekenois est considéré comme le commanditaire des attentats à Paris et à Bruxelles. "C'est donc le cousin des frères El Bakraoui. Il a commencé le djihad très tôt, en 2003. Il a radicalisé ses cousins. Il allait les voir très souvent en prison, où ils purgeaient des peines pour des braquages", a relaté la magistrate. "Le 11 décembre 2013, Atar disparaît des radars. On sait maintenant qu'il est allé en Syrie. Là, il va devenir Émir de la cellule des opérations extérieures de l'État Islamique. Atar s'est ensuite occupé de la validation des cibles des attentats et de l'acheminement des djihadistes, candidats martyrs, vers l'Europe", a exposé la procureure fédérale.

Celle-ci a ensuite évoqué le départ de Brahim Abdeslam en Turquie, entre le 27 janvier et le 8 février 2015, d'où il a rejoint la Syrie pour un très court séjour. Après le retour de Brahim en Belgique, il a été de coutume, pour de nombreux prévenus du dossier "Paris bis", de visionner des vidéos de l'État Islamique dans le café de celui-ci, qui fera partie des "commandos des terrasses" le 13 novembre 2015 dans la capitale française. Ces vidéos, montrant des décapitations et autres actes de torture, étaient vues d'une manière fréquente au Café des Béguines, tenu par Brahim Abdeslam, selon la procureure. "Le drame de ce dossier, c'est la banalisation du mal", a-t-elle estimé.

Un millier de fausses cartes d'identité

La procureure a évoqué aussi les filières d'armes, les planques ou "appartements conspiratifs" selon ses termes et les ateliers de fabrication des faux documents d'identité. "Un millier de fausses cartes d'identité, parmi lesquelles celles qui ont servi à la location des planques, ont été découvertes. Farid Kharkach (accusé devant la cour d'assises de Paris) apparaît alors dans le dossier. Il est interpellé en janvier 2017, avec son épouse (prévenue dans le dossier "Paris bis", uniquement pour faux)", a poursuivi la représentante du ministère public. Remontant encore le fil de l'enquête, elle a insisté sur la fusillade de la rue du Dries à Forest, le 15 mars 2016, et sur les découvertes qui ont été faites dans la planque qu'occupaient Salah Abdeslam, Sofien Ayari et Mohamed Belkaïd dans cette rue. "Le dossier a alors sensiblement progressé", a-t-elle fait remarquer.

La procureure a expliqué que la publication de la photo des frères El Bakraoui dans la presse, juste après, a précipité les attentats à Bruxelles le 22 mars. "Les frères étaient sous pression", a-t-elle dit, affirmant que cela ressort de conversations téléphoniques découvertes après. La magistrate a encore évoqué une autre photo de l'un des frères El Bakraoui, photographié dans l'une des planques au milieu de nombreuses armes. "Cette photo a été source de vives inquiétudes, car toutes les armes visibles dessus n'ont pas été retrouvées", a-t-elle commenté. Elle a terminé cet exposé de l'enquête en rappelant que, selon divers documents retrouvés, la filière terroriste avait envisagé d'autres cibles en France comme l'École des officiers de Saint-Cyr, et en Belgique, notamment des cafés à Bruxelles, mais aussi des kidnappings.