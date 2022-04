Child Focus propose un outil aux enfants de l'enseignement spécialisé pour mieux appréhender Internet: "Il y avait un manque criant pour ces élèves"

L'ONG Child Focus propose désormais un outil spécialement développé pour les élèves de plus de 10 ans qui fréquentent l'enseignement spécialisé. Un outil pour que ces enfants, déjà fragilisés, comprennent mieux les pièges d'Internet et des réseaux sociaux.

À 11 ans, Julia utilise Internet et les réseaux sociaux sans toujours être consciente des risques. Grâce à Star+, l'outil de sensibilisation en ligne, Julia navigue dans divers modules avec des mises en situation.

"On a des situations et on doit noter si c'en est une bonne ou non. Ensuite, la coach nous explique pourquoi ce n'est bien ou pas bien, et on le retient", explique-t-elle. Les enfants de l'enseignement spécialisé prennent alors conscience de ce qu'ils peuvent faire ou non sur Internet. Notamment, concernant les personnes mal intentionnées.

"Il y a des personnes qui peuvent nous harceler ; j'ai connu cette situation et je n'ai pas aimé. C'était simplement dû à une réponse sous un commentaire d'une vidéo que cela a commencé...", raconte un autre élève.

Un outil adapté à l'enseignement spécialisé

L'objectif de cet outil est de couvrir sous l'angle de la sécurité et de la prévention un maximum d'aspect des usages d'Internet. Par exemple, le cyberharcèlement, la vie privée, ou l'utilisation des réseaux sociaux. Ici, l'outil est adapté pour ces élèves aux besoins spécifiques.

"On s'est rendu compte ces dernières années qu'il y avait un manque criant d'outils pour ces enfants, que la plupart des outils s'adressaient à des enfants issus de l'enseignement ordinaire. Du coup, les professeurs de l'enseignement spécialisé devaient un peu bricoler pour rendre l'outil accessible", explique Tessa Lantonnois, cheffe du projet de l'outil Star+.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, environ 10.000 enfants et jeunes sont potentiellement concernés. Cet outil sera gratuit et mis à la disposition de l'ensemble des écoles spécialisées en Belgique.