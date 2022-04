Thierry et Eric ramassent chaque jour les déchets jetés sur l'autoroute: "On peut retrouver des meubles, des sacs d’habits, un peu de tout"

Comment est-ce possible qu'il y en ait encore autant ? Chaque année, rien qu'en Wallonie, on ramasse environ 30.000 tonnes de déchets le long des routes. Un nettoyage qui coûte plus de 85 millions d'euros.

Quasi-quotidiennement, des équipes de nettoyage ramassent les déchets abandonnés ou jetés par les automobilistes. Ce vendredi, nous avons suivi Thierry et Eric dont c'est le métier. "On peut retrouver des meubles, des sacs d’habits des matériaux de construction… Un peu de tout" explique Luc, ouvrier sur les autoroutes. Parmi ces détritus, on retrouve notamment des canettes, des bouteilles, mais pas uniquement."Les gens sont dégueulasses, c'est ça le problème" souffle Thierry,"Nous essayons de remettre tout à jour du lundi au vendredi. Une fois que le week-end est passé, on peut tout recommencer" poursuit-il. 4.000 tonnes de déchets sont collectées le long des autoroutes wallonnes Les chiffres ces dernières années restent relativement stables. En moyenne, 4.000 tonnes de déchets sont collectées le long des autoroutes wallonnes. Un chiffre qui monte à 30.000 tonnes sur l'ensemble des routes de la région. À certains endroits, on va retrouver énormément de déchets. Par exemple, dans les échangeurs. Au niveau des bretelles de sortie, on peut imaginer que les usagers se rapprochent de leur destination. Ils circulent alors dans un endroit légèrement plus caché. Certains décident malheureusement de se débarrasser de leurs déchets", explique Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO, l'organisme en charge de l’entretien des autoroutes wallonnes. Le détritus le long des autoroutes et des principales routes wallonnes pèsent lourd dans le budget de la région, soit 85 millions d’euros par an. Tout comme à son domicile, trier est devenu aujourd'hui un geste à effectuer aussi sur les aires de repos. Aussi, des poubelles de tri sélectif sont en passe d’être installées sur l’ensemble des aires de Wallonie. "Il s'agit d'un projet pilote qui a été réalisé sur les aires autoroutières non concédées de la région. Ce projet a démontré clairement une diminution des quantités de déchets ramassés" annonce la porte-parole. Les amendes deviennent aussi plus sévères. Jeter une canette, une cigarette, ou tout autre déchet par la fenêtre de votre véhicule sera passible d’une sanction de 200 euros.