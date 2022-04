Stratégie du "zéro Covid" en Chine: Philibert, un expatrié belge confiné à Shangaï, raconte son quotidien ultra-contrôlé

En Chine, on ne plaisante pas avec le Covid. Le pays poursuit sa politique "zéro Covid". Des millions d'habitants sont pour l'instant reconfinés à travers le pays, parfois pour seulement quelques cas avérés. Nous avons pu joindre un Belge qui habite à Shangaï. Il nous raconte son quotidien ultra-contrôlé.

Une ville déserte. Les 26 millions d’habitants de Shangaï en Chine sont confinés depuis le 1er avril. Un expatrié belge en fait partie. Il ne sait toujours pas quand il pourra sortir de chez lui.

On est toujours coincés alors que, dans ma communauté, on a zéro cas depuis 28 jours

"Au départ, on nous avait prévenus que cela allait durer 4 jours. Et puis, ils nous ont dit qu’il faudra tenir 14 jours avec zéro cas pour pouvoir sortir. De nouveau, l’espoir. 14 jours passent et on est toujours coincés alors que, dans ma communauté, on a zéro cas depuis 28 jours", explique Philibert Van der Sleyen.

Les habitants ne peuvent pas sortir de chez eux, même pas pour faire leurs courses. Ils se font tous livrer leur nourriture. Cette livraison représente un coût supplémentaire à chaque commande de provisions. "Pour une boîte de légumes qui coûte d’habitude 5 euros, peut-être que cela nous a coûté 20-25 euros pour nous faire livrer des denrées assez basiques", estime le Belge.

Tous les gens sont les uns sur les autres avec une lumière allumée non-stop

Le seul motif de sortie autorisé est la réalisation d’un test PCR tous les deux jours avec la crainte de recevoir un résultat positif et d’être envoyé dans un centre de quarantaine. "Des centres d’exposition, des gymnases, des écoles ont été réquisitionnés pour parquer les gens symptomatiques, sans eau chaude, avec beaucoup de promiscuité. Tous les gens sont les uns sur les autres avec une lumière allumée non-stop. Ce sont des images très dystopiques", confie l'expatrié à Shangaï.

Philibert espère un retour à la vie normale d’ici un mois et rester négatif pour rentrer en Belgique au mois de juillet.