Décès d'Arno: ses fans pourront lui rendre un dernier hommage mercredi à l'Ancienne Belgique

Les fans du chanteur belge Arno, décédé le 23 avril dernier, pourront rendre un dernier hommage "au plus beau" le mercredi 4 mai, entre 10 et 14 heures, dans le hall d'entrée de l'AB. "Son urne occupera une place d'honneur et vous pourrez également laisser un message personnel dans le registre de condoléances", annonce vendredi l'Ancienne Belgique. La salle mythique bruxelloise, qui était le "deuxième salon" d'Arno, avait déjà ouvert un registre de condoléances.

Le chanteur est décédé le samedi 23 avril. Il luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l'année 2019. Il allait avoir 73 ans le 21 mai prochain. Ostendais de naissance, Arno Hintjens résidait à Bruxelles depuis les années 80 et fréquentait assidûment le quartier de la place Sainte-Catherine à Bruxelles.