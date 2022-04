Il escroque une importante somme d'argent d'une victime à Charleroi et La Louvière: le reconnaissez-vous? 

Dans le cadre d’une vente d’une maison via une annonce publiée sur Facebook, un individu a escroqué une victime d’une importante somme d’argent.

Les faits ont été commis le 6 mars 2022 à Charleroi et le 18 mars 2022 à La Louvière.

L’auteur a prétendu être de nationalité luxembourgeoise. Il mesure entre 1m70 et 1m75 et est de corpulence robuste. Il a de courts cheveux foncés et une calvitie.

Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans bleu, une chemise blanche, une veste foncée à capuche bordée de fourrure et des baskets blanches.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Avis de recherche diffusé à la demande du parquet de Charleroi.