Pessoux: un mort dans un accident entre deux voitures cette nuit

Une collision entre une voiture et un camion est survenue cette nuit à 4h50 sur la N938, à hauteur du pont qui surplombe la N4 à Pessoux (Ciney). Les cinq victimes se trouvaient à bord de la même voiture. Le conducteur est décédé et les 4 passagers ont dû être désincarcérées et ont été emmenées à l’hôpital. Le chauffeur du camion n'a, quant à lui, pas été blessé, a précisé le porte-parole de la zone, Patrice Liétart. Les circonstances de l'accident doivent encore être éclaircies. Les pompiers étaient toujours sur place vers 6h00 et attendaient l’arrivée du parquet.