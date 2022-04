Vers une année RECORD pour les jobs d'étudiants: deux explications à ce phénomène

L'offre et la demande pour des jobs étudiants n'ont jamais été aussi fortes que cette année, constate Randstad qui s'attend à une année record.

"On a pu observer que durant les vacances de Pâques, le recours au travail étudiant était vraiment devenu très important. On a mis au sein du groupe Randstad environ 16.000 étudiants en moyenne par semaine, ce qui bat le record de 2019 qui était de 14.000. Donc effectivement aujourd'hui le recours au travail étudiant devient une matière très très importante au niveau du marché du travail. Et il y a aussi de plus en plus d'étudiants qui poussent la porte de nos agences pour déjà chercher un job pendant l'été. Tout porte à croire qu'on sera sur une année vraiment record au niveau du nombre d'étudiants travaillant en Belgique", explique Sébastien Consentino, le porte-parole de l'entreprise d'intérim et de ressources humaines.

Parce que les secteurs liés aux loisirs ont retrouvé leur rythme pré-Covid

Pourquoi une telle augmentation par rapport à la dernière année sans Covid ? "Toute une série de secteurs d'activité qui ont fort souffert des deux derniers étés sont aujourd'hui en phase de réouverture quasiment sous une jauge normale. Je pense au secteur des parcs d'attraction, aux cinémas, à l'horeca, qui pour l'été 2022 devraient faire appel à beaucoup d'étudiants. Ils sont déjà en recherche d'étudiants pour cet été", constate Sébastien Consentino.

"Ici on constate une activité qui reprend tout à fait son stade normal", confirme Antoine Stas, le responsable des ressources humaines de Walibi. "Donc on a beaucoup de postes à proposer à tous les étudiants. On a plus ou moins 300 postes à pourvoir pour l'été, aussi bien pour le mois de juillet que pour le mois d'août. On a déjà reçu quelques candidatures pour les vacances d'été."

Sans oublier le secteur de la grande distribution qui lui n'a pas souffert du Covid et est resté un des plus grands pourvoyeurs de jobs d'étudiants.

Parce qu'il y a une pénurie de talents

L'autre raison, c'est la difficulté d'engager des talents pour des postes spécifiques. "Ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a pas mal d'étudiants qui désormais travaillent pour des entreprises en télétravail. De plus en plus d'entreprises font appel à des étudiants pour des tâches administratives qu'ils peuvent effectuer à domicile. Beaucoup d'employeurs, faute de pouvoir trouver le candidat idéal qu'ils pourraient engager, font appel à des étudiants et veulent les faire rentrer très tôt au sein de leurs entreprises pour pouvoir compter sur des étudiants déjà habitués à l'entreprise et anticiper cette guerre des talents qui ne fait que s'accentuer au fil des années en Belgique."