Meda participe au marathon du recrutement chez Infrabel, près de 1.000 postes sont à pourvoir: "C'est mon premier entretien"

Le rail fait face à une pénurie de main d’œuvres. Le gestionnaire du réseau ferré doit recruter cette année près de 1.000 personnes. Il organise un marathon du recrutement ce samedi 30 avril, à Bruxelles. L’occasion pour les candidats de découvrir les postes à pourvoir et de potentiellement repartir chez eux avec un contrat.

Meda convoite le poste d’électromécanicien. Pour lui, aujourd’hui est un jour important. "On peut dire que c’est le jour le plus important de ma vie, confie-t-il. Je viens de finir mes études et là, c’est mon premier entretien, c’est mon premier jour pour découvrir le milieu du travail."

Avec Camille, ambassadeur d’Infrabel, Meda plonge dans le monde ferroviaire pour mieux comprendre le métier. "Vous avez une armoire électrique, disjoncteur, des relais, un automate… Si une panne se produit à l’intérieur, vous devez pouvoir la localiser", explique l’ambassadeur.

Infrabel n’a jamais recherché autant de nouveaux collègues que cette année, avec un nombre record de 930 personnes en Belgique, dont 200 à Bruxelles. "Pour les attirer, nous avons choisi de leur montrer ce que nous avons de meilleur, donc leur montrer les différents métiers, mais également leur permettre de rencontrer leurs futurs collègues. En fin de journée, on espère juste qu’ils vont signer leur futur contrat et dans 2 semaines, ils vont commencer chez Infrabel", se réjouit Benoît Gilson, administrateur délégué d’Infrabel.

Le parcours se termine par une simulation 3D avec une mise en situation pour tester les réflexes des candidats. Enfin, dernière étape, l’entretien face au jury. Si Meda le réussit et obtient un contrat, il commencera son premier jour de travail le 16 mai prochain.