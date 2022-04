Liège: il monte dans le bus sans son masque et gifle un sexagénaire... qui le poignarde au cou en retour

Une violente bagarre s'est déroulée dans un bus TEC vendredi soir, rapporte samedi le parquet de Liège. Au cours de celle-ci, un homme de 30 ans a été blessé au couteau par un sexagénaire et a été transporté à l'hôpital.

Les faits se sont déroulés vendredi soir, aux alentours de 20h00, dans la rue des Wallons située dans le quartier du Laveu à Liège, dans un bus de la ligne 21. La victime, un homme né en 1992, a été interpellée par un autre passager du bus en montant dans le véhicule. Cet autre passager, un homme né en 1961, l'a agressé verbalement car il ne portait pas de masque, alors que celui-ci est toujours obligatoire dans les transports en commun.

En réaction, le trentenaire l'a giflé et la dispute s'est envenimée. Le sexagénaire a sorti un couteau et a frappé le trentenaire dans le cou. Une bagarre s'en est suivie. Le jeune homme a réussi à désarmer son opposant, et lui a porté plusieurs coups à mains nues. La police de Liège est alors arrivée sur les lieux de l'incident. Les deux protagonistes ont dû être hospitalisés.

Le trentenaire est en incapacité de travail pour deux semaines, des suites de sa blessure au cou. Le sexagénaire, quant à lui, a été déféré samedi matin au parquet de Liège. Son dossier a été mis à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt. Il n'était pas connu de la justice.