Invasion de l'Ukraine - Un Danois tué en Ukraine

(Belga) Un Danois a été tué en Ukraine, a indiqué samedi sa famille, selon un communiqué du ministère danois des Affaires étrangères.

La télévision publique danoise TV2 avait annoncé jeudi soir la disparition en Ukraine d'un jeune homme de 25 ans, engagé dans la légion internationale auprès des forces ukrainiennes. D'après ces informations, il faisait partie d'un groupe de huit soldats engagés dans des combats dans la ville de Mykolaiv mardi. Six d'entre eux n'auraient pas survécu. "Sur la base des informations disponibles, la famille a identifié la personne concernée, qu'elle considère donc comme décédée", a écrit la diplomatie danoise dans un courriel à l'AFP expliquant "dialoguer" avec la famille. "Le ministère des Affaires étrangères a un devoir de confidentialité dans les affaires personnelles et ne peut pas donner plus de détails", est-il précisé Peu de temps après l'invasion de son pays par la Russie le 24 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé à la formation d'une "légion internationale" de volontaires étrangers pour l'aider à défendre l'Ukraine. La Première ministre danoise avait ensuite indiqué ne pas voir d'"obstacle juridique" à la participation de volontaires danois. Selon l'ambassade d'Ukraine à Copenhague, une centaine de Danois avaient rejoint l'Ukraine pour combattre les forces russes mi-mars. (Belga)