Inval Oekraïne - Boris Johnson promet un soutien militaire supplémentaire à Volodymyr Zelensky

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis au président ukrainien Volodymyr Zelensky une aide militaire supplémentaire pour soutenir l'Ukraine face à l'agression russe.

Lors d'un appel téléphonique samedi après-midi, Boris Johnson a offert à Volodymyr Zelensky "un soutien économique et humanitaire continu", a déclaré un porte-parole de Downing Street. Boris Johnson aurait également déclaré à Volodymyr Zelensky qu'il était "plus déterminé que jamais à renforcer l'Ukraine et à faire échouer Poutine". Volodymyr Zelensky a informé Boris Johnson des combats acharnés dans l'est de l'Ukraine et de la poursuite du siège de la ville portuaire de Marioupol. Le président ukrainien a aussi précisé quels étaient les équipements militaires que l'Ukraine avait besoin pour assurer sa défense. (Belga)