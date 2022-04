USA: la chanteuse de country Naomi Judd décède à l'âge de 76 ans

La chanteuse américaine de musique country Naomi Judd, connue pour le duo The Judds formé avec sa fille Wynonna, est morte à l'âge de 76 ans, a annoncé samedi sa famille.

Wynonna et sa soeur Ashley, comédienne, ont fait part de leur "profond chagrin" sur leurs comptes Instagram.

"Nous avons perdu notre merveilleuse maman emportée par la maladie mentale", ont-elles indiqué, sans plus de détails.

Naomi et Wynonna Judd ont formé leur duo à la fin des années 1970, remportant de nombreux prix dont cinq Grammys. Certaines des chansons les plus populaires du couple mère-fille incluent "Love Can Build A Bridge", "Mama He's Crazy" et "Girls 'Night Out".

Le duo, maintes fois réuni pour des tournées et des performances spéciales malgré leur rupture en 1983, s'est officiellement dissous en 1991 quand Naomi s'est fait diagnostiquée une hépatite C.

Mère et fille devaient repartir en tournée cet automne pour la première fois en plus d'une décennie et vendredi, le Country Music Hall of Fame avait annoncé que The Judds rejoindrait ses rangs le 1er mai pour avoir aidé à "ramener le country à ses racines dans les années 1980 avec des chansons légères et mélodieuses influencées par la musique folk traditionnelle, le blues acoustique, et pour son harmonie familiale".