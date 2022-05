Katie Taylor conserve son titre en battant Serrano aux points dans un combat historique

(Belga) L'Irlandaise Katie Taylor a battu samedi la Portoricaine Amanda Serrano sur décision majoritaire, conservant ainsi son titre mondial de championne des poids légers, dans un combat qui restera dans l'histoire comme le premier où deux boxeuses ont été la tête d'affiche d'un Madison Square Garden de New York qui affichait complet avec 19.187 spectateurs.

Katie Taylor avait déjà boxé dans la mythique enceinte new-yorkaise le 1er juin 2019 dans un combat contre Delfine Persoon. Il était suivi de l'affiche entre les poids lourds Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr. Comme contre la boxeuse belge, Taylor a été donnée gagnante aux points. Deux juges lui ont donné la victoire (96-93 et 97-93) contre un seul pour Serrano (96-94), au terme d'un combat très serré dans une atmosphère électrique pour cette affiche inédite. C'est la 21e victoire en autant de combats pour Taylor, qui conserve ses quatre ceintures chez les poids légers, étant championne WBA depuis 2017, IBF depuis 2018, et WBC et WBO depuis 2019. L'issue du combat a sans doute déçu Serrano, qui semblait avoir pris le dessus au 5e round, faisant preuve de plus d'agressivité et laissant le nez de Taylor en sang, après une série incessante d'uppercuts. "J'ai dû puiser dans mes ressources", a déclaré Taylor après le combat. "Je savais que je serais dans les cordes à un moment donné. C'est une combattante phénoménale, une personne vraiment formidable." Serrano subit sa deuxième défaite en carrière (45 combats, 42 victoires, dont 30 par KO, 1 match nul), elle qui était restée invaincue depuis 2012. (Belga)